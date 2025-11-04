The Firebrand Project

The Firebrand Project

Home
Podcast
Notes
Chat
The Wall of Fire
Archive
About

The Wall of Fire

To Each of the Paid Firebrands Who Makes This Work Possible.

Burn Bright, and thank you.

FOUNDING FIREBRANDS

Amanda 659

PAID FIREBRANDS

  • Christina Gurchinoff

  • KateTheNurse

  • DiSamIAm

  • Ann Lehman

  • Tamie Swain

  • Millicent

  • Delia Wozniak

  • Jacqueline Penny

  • Debra Kotasek

  • Sandy Kelley

  • Laura T RN BSN

  • Sarah Brennan

  • john king (MY HUMBLE OPINION)

  • Courtney 🇨🇦

  • Joe Berkson

  • Lyn Ristuccia

  • Debra Locke

  • Prucilla Tassara

  • ckwmstx

  • Susan Gonzalez

  • Claire Bennett

  • Ellen

  • The Jude

  • Elizabeth Dunham

  • Kim Yirak

  • Cindy Felici

  • Lili Crowley

  • Donna Graham

  • Nancy Proesel

  • DesCM

  • John Y

  • Leta Mussett

  • Sandra

  • E Louise Belanger

  • tecolote42

  • Sara Pascoe

  • CAS

  • Martha Fiorillo

  • Janice Weber

  • Wenonah

  • Jeannine21228

  • Jennifer Rycenga

  • TJ

  • Ms. H

  • Jonathan Eddison

  • Carol

  • karen

  • Janet Bergamo

  • Gilberts Dad

  • B. Brigham

  • Cynthia Ureda

  • Cari De & MeMe

  • Kathleen

  • Susan Meyers

  • Sue Timm

  • Aydie Unger

  • Joan Steiker

  • LittleLT

  • Terry McManus

  • Mason/She/Her🩷💜💙

  • Konny Murray

  • Scott Burgwin

  • Eileen Róque

  • Timothy D

  • Muddybog

  • AAA

  • Anthony Bango

  • John Sarley

  • Karen French

  • Sara Klopfer

  • Kathleen Talafuse

  • Judith Wong

  • Janis Stover

  • THE AVERAGE

  • Lawrence Winnerman

  • Patrick Rowe

  • Mick O’Brien

  • Jesse

  • Gene Nagle

  • Niki~Niki🌈🫶🇨🇱🚫👑

  • SDJ

  • Francie Gross

  • Pam Wade

  • Joseph spencer

  • Rick Herbst

  • Judy Holloway

  • Richard Leslie

  • Kimmy Win

  • John LaRocque

  • John Miles

  • Newsom Virginia

  • Gilda Johnson

  • Nola Lamke

  • Sunny

  • Brant Marcus

  • Terry Jensen

  • SassyCuz

  • Jim Hines

  • E B

  • Coleen Sutherland

  • MaryJane Reimer

  • Preston Cole Johnson

  • Sheryl Nygard

  • Sheryl

  • Dana Dallabetta

  • Cathy Carlson-Reynolds

  • Claire Gallam

  • Susan J

  • Helen Lyman

  • Moffat J

  • Jae

  • Leigh-Anne Toulouse

  • Jackie Kirk

  • Leah Cygan

  • christine marie Mckinney

  • Westwood-Jeffrey Papile

  • Ethan Faulkner

  • Westwood-Jeffrey

  • Zev Shalev

  • Phrygi of Phrygia

  • Walter Rhein

  • CStreet

  • Liberaldad

  • Nick Paro

  • Jean A. Austin-Long

  • Michelle Brody

  • AmericanCitizen

  • Dawn Newcomer

  • Barbara Wissler

© 2025 Shane Yirak
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture